Spectacle : « La vraie vie d’un magicien » par Adrien Wild Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Spectacle : « La vraie vie d’un magicien » par Adrien Wild Bagnoles de l’Orne Normandie, 15 mai 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Spectacle : « La vraie vie d’un magicien » par Adrien Wild Centre d’animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-05-15 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-15 18:15:00 18:15:00 Centre d’animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Le magicien Adrien Wild célèbre en 2022 sa vingtième année de magie. Pour l’occasion, il présente, avec un brin d’humour, un récit autobiographique dans lequel il invite le public à découvrir l’insolite et amusante vie d’un magicien, illustrée par des numéros d’illusions bluffants, et parfois uniques au monde. Une création dans laquelle il dépoussière littéralement l’art de la magie, en revisitant des classiques. Notamment la femme coupée en deux, qu’il présente pour la première fois avec des boîtes transparentes, pour effacer les doutes des spectateurs. Le public découvrira de fascinantes expériences interactives, toujours sur un ton humoristique. Un véritable moment magique de convivialité et d’émotions à partager. • Tout public. • Avec présentation du pass (selon les protocoles sanitaires en vigueur). Le magicien Adrien Wild célèbre en 2022 sa vingtième année de magie. Pour l’occasion, il présente, avec un brin d’humour, un récit autobiographique dans lequel il invite le public à découvrir l’insolite et amusante vie d’un magicien, illustrée par… tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 http://www.bagnolesdelorne.com/ Le magicien Adrien Wild célèbre en 2022 sa vingtième année de magie. Pour l’occasion, il présente, avec un brin d’humour, un récit autobiographique dans lequel il invite le public à découvrir l’insolite et amusante vie d’un magicien, illustrée par des numéros d’illusions bluffants, et parfois uniques au monde. Une création dans laquelle il dépoussière littéralement l’art de la magie, en revisitant des classiques. Notamment la femme coupée en deux, qu’il présente pour la première fois avec des boîtes transparentes, pour effacer les doutes des spectateurs. Le public découvrira de fascinantes expériences interactives, toujours sur un ton humoristique. Un véritable moment magique de convivialité et d’émotions à partager. • Tout public. • Avec présentation du pass (selon les protocoles sanitaires en vigueur). Centre d’animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Centre d'animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville Centre d'animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel Bagnoles de l'Orne Normandie Departement Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnoles-de-lorne-normandie/

Spectacle : « La vraie vie d’un magicien » par Adrien Wild Bagnoles de l’Orne Normandie 2022-05-15 was last modified: by Spectacle : « La vraie vie d’un magicien » par Adrien Wild Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie 15 mai 2022 Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne