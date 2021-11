Balma La Grainerie Balma, Haute-Garonne Spectacle : “La volonté du fou” (extraits) – Jeudi 11 novembre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

Spectacle : "La volonté du fou" (extraits) – Jeudi 11 novembre

La Grainerie, le jeudi 11 novembre à 19:00

**ÉSACTO’LIDO / IPIS – PROMOTION 2021** Déglingués et fragiles, nous résistons. À travers nos histoires, notre barda, notre maquillage, nos mirages et nos doutes nous continuons d’exister. Nous sommes là pour partager nos doutes, pour aiguiser le sens, toucher les limites. Pour vivre tout simplement. _Gratuit_ _Centre Culturel Alban Minville_ _Plein air_ **DISTRIBUTION** Avec Mario Barragan Martinez, Leo Morala, OttavioStazio et Analia Vincent (acrobatie, jonglerie, clown), Pia Bautista (cerceau aérien) Benjamin Dumetier et Julien Gogioso (portées acrobatiques), Maria Celeste Funghi (corde lisse) & Elias Oechsner (jonglerie/clown) Accompagnement artistique Benjamin de Matteïs & Dominique Habouzit Coordination pédagogique Aurélie Vincq Production & soutiens Avec le soutien de la Métropole de Toulouse, la DRAC Occitanie, la Ville de Toulouse et de la Région Occitanie Crédit photo Christophe Trouilhet – Photolosa. Clowns, aériens, jongleurs, acrobates… La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

