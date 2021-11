Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Spectacle – La Volonté des Cuisses Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Spectacle – La Volonté des Cuisses Saint-Brieuc, 18 décembre 2021, Saint-Brieuc. Spectacle – La Volonté des Cuisses Châpiteau au Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2021-12-18 – 2021-12-18 Châpiteau au Parc des Promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Par le Collectif PourquoiPas.

Quatre spécialistes des portées acrobatiques jonglent avec les notes, les balles, les mots et les surprises. Un spectacle où chutes et culbutes révèleront les cabossés que nous sommes.

Dès 5 ans. https://www.saint-brieuc.fr/ Par le Collectif PourquoiPas.

Quatre spécialistes des portées acrobatiques jonglent avec les notes, les balles, les mots et les surprises. Un spectacle où chutes et culbutes révèleront les cabossés que nous sommes.

Dès 5 ans. Châpiteau au Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Châpiteau au Parc des Promenades Avenue des Promenades Ville Saint-Brieuc lieuville Châpiteau au Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc