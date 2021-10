Briare Centre Socio-culturel Briare Spectacle : La vie parisienne, Opéra Bouffe Centre Socio-culturel Briare Catégorie d’évènement: Briare

Titre du Spectacle : LA VIE PARISIENNE, Opéra bouffe d’après le livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach. Cette joyeuse bouffonnerie musicale est un ouvrage de circonstance, écrit en vue de l’Exposition Universelle de 1867 dont il est d’ailleurs souvent question dans la pièce. Le vicomte Raoul de Gardefeu vient de rompre avec Metella, une demi-mondaine. Pour conquérir une jolie Suédoise, venue visiter Paris en compagnie de son époux le baron de Gondremark, il s’improvise guide, installe les touristes suédois chez lui en leur faisant croire qu’ils sont dans une annexe du Grand-Hôtel, et entreprend de leur faire découvrir la “ville-lumière”. Rires et surprises sont les maîtres mots de cette œuvre d’Offenbach qui reste peut- être l’ouvrage le plus populaire.

