Spectacle : La Vie Parisienne Chauny, 27 février 2022, Chauny.

Spectacle : La Vie Parisienne Chauny

2022-02-27 – 2022-02-27

Chauny Aisne Chauny

15 Rendez-vous le dimanche 27 février à 17h00 au Forum de Chauny pour un moment convivial autour du spectacle de La Vie Parisienne.

Incontestablement l’une des œuvres les plus emblématiques de son auteur, univers musical merveilleux et succès populaire, Jacques Offenbach nous livre ici un magnifique écrin artistique. Dans un élan de folie et de générosité, il dépeint la joie de vivre, le spectacle, la frénésie, l’amour, une certaine folie, bref… La Vie Parisienne.

Un riche baron étranger débarque à Paris avec sa femme pour goûter au plaisir de la capitale. Un riche parisien rêve d’amour avec une Femme du Monde. Le Parisien va duper le Baron pour lui voler sa femme. Voilà comment débute, dans le hall d’une gare, La Vie Parisienne.

De dîners en salon, de danses effrénées en soirées inoubliables, le Baron va découvrir la folle Vie Parisienne ! Derrière cet opéra joyeux et entraînant, Offenbach nous livre une critique caustique de la haute Bourgeoisie, de ses mœurs et de ses travers. Un voyage musical savoureux et pétillant.

Par le Théâtre du petit monde

Durée : 1h15

Tout public

Plein tarif : 30€

Tarif réduit : 26€

Moins de 12 ans : 15€*

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

+33 3 23 39 77 77 http://billetterie.ville-chauny.fr/

Forum Chauny

Chauny

