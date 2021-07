Plomodiern Plomodiern Finistère, Plomodiern Spectacle « La vie en Syrie » + repas syrien Plomodiern Plomodiern Catégories d’évènement: Finistère

Spectacle « La vie en Syrie » + repas syrien Plomodiern, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Plomodiern. Spectacle « La vie en Syrie » + repas syrien 2021-07-09 – 2021-07-09 Espace Hoffsteter 1 place de l’église

Avec Maram Al Masri, poétesse syrienne accompagné par Hassan Abd Alrahman, joueur de oud suivi d'un repas syrien au profit des réfugiés syriens à 20h (réservation avant 19h le 5 juillet). Tarifs spectacle : 15 €/adulte – 5 € /enfant à partir de 12 ans. Repas : 15 €/adulte – 8 €/enfant +33 6 85 27 93 66

