Spectacle : La vie devant nous ! Parentis-en-Born, 16 avril 2022, Parentis-en-Born. Spectacle : La vie devant nous ! Salle des Fêtes 11 avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16 23:00:00 Salle des Fêtes 11 avenue Léopold Darmuzey

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born EUR 8 12 Par la compagnie Betty Blues. Une création 2021 – Tout public – Durée : 1H20 “Nous avons un point commun : nous avons été enfants.

Même les pépés et les mémés ils ont été bébés. Enfants, le monde des adultes nous paraissait bizarroïde.

Salle des Fêtes 11 avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

