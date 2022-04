Spectacle “La vie d’avant le monde d’après” Saint-Crépin-et-Carlucet, 23 avril 2022, Saint-Crépin-et-Carlucet.

Spectacle “La vie d’avant le monde d’après” Saint-Crépin-et-Carlucet

2022-04-23 – 2022-04-23

Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne Saint-Crépin-et-Carlucet

Nous sommes le 2 mars 2092, dans le monde d'après.

Missionnés par le Gouvernement, deux éminents historiens, John Plook et Brandon Dupont, tiennent une conférence historico-musicale sur le monde d’avant.

Un spectacle humoristique et musical de la Compagnie 2092 écrit, mis en scène et interprété par Raphaël Howson, Quentin Ferradou et Adrien Rodriguez.

Saint-Crépin-et-Carlucet

