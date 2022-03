Spectacle La véritable histoire de la ville d’Ys Penmarch, 7 mai 2022, Penmarch.

Spectacle La véritable histoire de la ville d’Ys Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch

2022-05-07 16:00:00 – 2022-03-27 Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay

Penmarch Finistère Penmarch

Un roi qui a perdu sa reine, une princesse impétueuse et capricieuse , un cheval qui galope sur les flots, un ermite qui devient évêque, un moine en prise avec Dieu, des Korrigans bâtisseurs de châteaux et enfin une ville au milieu des flots.

Revisiter la légende de la ville d’YS en mode burlesque, ce défi insensé a été relevé haut la main. Un spectacle totalement désopilant, des dialogues impayables, on rit de bon coeur. Spectacle à partir de 8 ans.

+33 2 98 58 62 31

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch

