2022-05-10 – 2022-05-14

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy La Veilleuse, c’est à partir de mardi l’occasion de découvrir des spectacles engagés (2 créations, une performance, de la poésie, de la musique…) aux tarifs qui vous semblent justes (Prix libre – participation financière libre et consciente).

Le nombre de places étant limité, la réservation est conseillée. +33 3 83 35 35 14 https://lelem.fr/ Nancy

