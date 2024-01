Spectacle La Veillée Place du Parlement Redon, mercredi 14 février 2024.

LA VEILLÉE

CHANTAL JOBLON PASCAL ROME Cie Opus

Mme Champolleau, M. Gauthier et Guillaume participent à un voyage organisé par la maison de retraite de Ménetreux. Ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon. On y chantera, on y dansera, et on y parlera des étoiles, de boudin, de flamme olympique et de Brigitte Bardot. Une soirée fantasque à souhait, pleine d’humour et de tendresse. Chaleur humaine garantie !

En partenariat avec Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique. .

Place du Parlement Le Canal théâtre

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh

Début : 2024-02-14 20:30:00

fin : 2024-02-14



