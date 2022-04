SPECTACLE : ‘LA VALSE D’ICARE’ Lachaussée, 7 mai 2022, Lachaussée.

SPECTACLE : ‘LA VALSE D’ICARE’ La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Lachaussée

2022-05-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-07 La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux

Lachaussée Meuse Lachaussée

Icare, musicien et chanteur talentueux rencontre vite le succès. Mais le chemin de la réussite se craquelle et au fur et à mesure de son ascension, ses démons le rattrapent. Comment garder les pieds sur terre lorsque l’on est porté aux nues ?

La valse d’Icare, ou l’épopée d’une vie en trois mouvements. Dans ce conte musical sensible, drôle et tragique, une galerie de personnages haute en couleur prend vie sous nos yeux à travers le corps et la voix de l’acteur, et porté par l’imaginaire du spectateur.

Tarifs : Sur le site internet via placeminute

Adultes : 14 €

Moins de 18 ans : 7 €

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €

Multipass : (6 billets pour les spectacles à votre choix pour le prix de 5 :)

Adultes : 70 €, Moins de 18 ans : 35 €

Sur place (selon les places disponibles)

Adultes : 14 €

Moins de 18 ans : 7€

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €

Pass groupe (6 billets le prix de 5 :)

Adultes : 70 €, Moins de 18 ans : 35 €

La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Lachaussée

