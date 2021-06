Chauffailles Chauffailles Chauffailles, Saône-et-Loire Spectacle « La Valise » d’Ezec Le Floc’h Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Spectacle « La Valise » d’Ezec Le Floc’h Chauffailles, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Chauffailles. Spectacle « La Valise » d’Ezec Le Floc’h 2021-07-06 18:00:00 – 2021-07-06 19:00:00

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles EUR Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, il intrigue. Le spectacle est parti sur des bases très sérieuses, le public ne bronche pas, retenant son souffle comme le jongleur lui-même. Il devient clown, perché sur une valise, en équilibre instable, afin de pouvoir utiliser un bilboquet dont la corde est trop longue. Moment de fou rire puis de candeur quand un jeune enfant, particulièrement bon joueur, vient l’aider dans son absurde attitude…

Spectacle tous publics !

