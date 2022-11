Spectacle La Troupe Etincelles Villers-le-Lac, 28 janvier 2023, Villers-le-Lac.

Spectacle La Troupe Etincelles

Salle des fêtes Villers-le-Lac

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28 23:00:00

Villers-le-Lac

Doubs

Villers-le-Lac

EUR Tout commence en 1999. Martin, un petit garçon de quatre ans et demi, décède des suites d’une leucémie. Une idée un peu folle jaillit dans le coeur de Carole, Loïc, Emilie, pour qui il était comme un petit frère : la Troupe Etincelles est née.

Les Etincelles, c’est une «bande de bénévoles » qui, depuis plus de 20 ans, se battent à leur manière pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés… Chaque année, ils mettent sur pied un spectacle musical, le présentent à travers la région et reversent tous les bénéfices aux enfants hospitalisés. En 19 saisons et plus de 150 représentations, ce sont près de 500 000 euros qui, grâce à la générosité des spectateurs, ont pu être offerts aux jeunes malades.

Covid oblige, les Etincelles ont dû faire une pause en 2020 et 2021… Mais la saison 2022 a pu se jouer et le spectacle “Des Clips et des Claps!” a enfin pu voir le jour! C’est ce même spectacle qui sera présenté en 2023, avec quelques adaptations. Imaginez un instant que les personnages du 7ème Art, emmenés par un réalisateur « inspiré », décident de faire leur cinéma… ! Une fresque musicale pour petits et grands, «100% Made by Etincelles », dans laquelle se mêlent chansons, chorégraphies, théâtre, rires, larmes, émotions, sourires… Deux heures de spectacle, deux heures pour pouvoir mettre, ensemble, quelques étincelles dans les yeux des enfants malades…

L’entrée est libre, et les dons seront recueillis au profit de nos associations partenaires: pour l’occasion, les Etincelles se sont rapprochées d’associations implantées dans les alentours de Villers-le-Lac: “Le Liseron”, “OncoDoubs”, “Pour Louis 1000 Foie Merci” et “Je m’appelle Leony tout court”

https://www.lesetincelles.fr/

Villers-le-Lac

