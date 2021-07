Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts Spectacle : la traversée du temps Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Catégories d’évènement: Bas-Rhin

« Hüs », maison pleine de souvenirs, raconte à Tim, jeune garçon d'aujourd'hui, les événements qui se sont déroulés en 1870 dans son village, au carrefour des batailles du Geisberg et de Froeschwiller. Avec des moments forts : bivouac des troupes françaises, arrivée des prussiens, quartier général du Kronprinz au château Geiger, affaire des journalistes otages, ambulance-hôpital militaire et accueil des blessés, évocation des deux batailles… Dans sa dernière partie la pièce illustre également, à travers une saga familiale, les événements qui vont rythmer la vie de la localité à la suite des bouleversements de 1870, jusqu'en 1945.

