Spectacle « La tortue de Gauguin » Bouxwiller, 15 juillet 2022, Bouxwiller.

Spectacle « La tortue de Gauguin »

Bouxwiller Bas-Rhin

2022-07-15 22:30:00 – 2022-07-15

Bouxwiller

Bas-Rhin

0 EUR Dans le cadre des vendredis de l’été à Bouxwiller organisés par la commune, la compagnie Lucamoros va interpréter son spectacle tout public « La tortue de Gauguin » vendredi 15 juillet à 22h30. Une représentation en plein air qui nécessite l’installation place du Château d’un imposant polyptyque de métal de neuf mètres de hauteur.

Cet événement majeur est présenté grâce à la politique active de soutien à la culture menée par la Communauté de Communes de Hanau-La petite Pierre et par la Collectivité européenne d’Alsace.

La soirée débutera à 19h avec petite restauration proposée sur le parvis du musée du Pays de Hanau puis à partir de 20h, DJ Member vous emportera dans son univers musical au rythme des années 80’ jusqu’à nos jours. A la tombée de la nuit, la Compagnie Lucamoros présentera son spectacle.

Pourquoi la tortue de Gauguin ?

Aux îles Marquises, Paul Gauguin aurait peint à même la carapace d’une jeune tortue vivante. Grâce à la longévité dont jouit cette espèce, peut-être sillonne-t-elle encore aujourd’hui les mers du sud, échappant ainsi à la cupidité des spéculateurs ?

Cette anecdote a inspiré à la Compagnie Lucamoros une succession de tableaux éphémères débordant de couleurs, de textes et de musique, pour une expérience visuelle et scénique étonnante…

Juchés sur un échafaudage de 9 mètres de haut, six artistes peintres, chacun dans leur case, face au public, sans jamais rien voir du travail de leurs pairs, créent simultanément des toiles qui peu à peu n’en forment qu’une seule, elle-même s’effaçant au profit de la prochaine.

Un musicien et une récitante occupent le premier niveau de cet impressionnant polyptyque. Le spectacle évoque des réflexions sur l’art.

La compagnie Lucamaros basée à Reipertswiller met depuis plus de 20 ans l’art visuel au cœur de ses spectacles et définit ainsi son travail : « Notre affaire à nous, c’est une affaire d’images, née d’une fascination originelle pour les ombres, leur fantastique pouvoir d’évocation ; une affaire de transparence aussi, une affaire de présence et d’absence à la fois ; une affaire d’écrans jetés entre nos visiteurs et nous, et dont chacun sait qu’ils cachent tout autant qu’ils révèlent. N’ont-t-ils pas eux-mêmes l’épaisseur d’une ombre ?

Nous dessinons ainsi à grands coups d’ombres, de pinceaux ou de caméras, les franges d’un théâtre insolite, un théâtre d’illusions fabriquées en direct et à vue, entre bricolage et technologie fine, où se jouent arts plastiques, musique et textes, intimement mêlés.

Nous poursuivons notre exploration dans l’espoir de percer, le mystère de l’irrésistible fascination des hommes pour l’image en mouvement. »

La programmation de ce spectacle a été rendu possible grâce au soutien de la Collectivité européenne d’Alsace et celui de la Communauté de Communes, toute deux impliquées dans une politique active de soutien à la culture.

La Collectivité européenne d’Alsace s’est engagée dans un ambitieux plan de rebond durable et solidaire afin de soutenir l’économie alsacienne, et notamment le secteur culturel, fortement affecté par la crise.

Ce programme vise à aider les artistes et compagnies alsaciennes privées de débouchés du fait de la situation sanitaire.

Depuis 2017, la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre a défini une politique culturelle coconstruite avec les acteurs locaux en répondant à trois enjeux principaux : rendre la culture accessible aux habitants, soutenir la culture pour rendre le territoire attractif, coordonner autour de projets communautaires. L’action poursuivie par la Communauté de Communes dans le cadre de ce dispositif s’inscrit dans les objectifs de rebond solidaire et durable portés par la CeA.

Place du Château à Bouxwiller

Dès 19h : petite restauration proposée sur le parvis du musée du Pays de Hanau

20h : animation assurée par DJ Member

22h30 : spectacle « La tortue de Gauguin »

Durée : 1h – Tout public

Tarif : gratuit

Renseignements : 03 88 03 33 97 / www.bouxwiller.eu

