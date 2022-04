SPECTACLE : LA TORTUE DE GAUGUIN, 9 août 2022, .

SPECTACLE : LA TORTUE DE GAUGUIN

2022-08-09 – 2022-08-09

La Compagnie Luc Amoros joue, dans le cadre de la Déferlante, son spectacle La Tortue de Gauguin.

J’ai entendu dire que lors de l’un de ses séjours aux Marquises, Paul Gauguin eut l’idée de peindre à même la carapace d’une jeune tortue vivante, éga- rée sur une plage. Je me plais à penser que grâce à la longévité dont jouit cette espèce, une œuvre du peintre, tout en échappant ainsi à la cupidité des spéculateurs, continue, aujourd’hui encore, de sillonner les grands fonds dans son petit musée ambulant.

Quelle anecdote plus appropriée pour illustrer notre désir de proposer au public une vision singulière de l’art, en particulier de la peinture ?

Singulière surtout en ce qu’elle englobe à la fois l’œuvre finie et la phase de fabrication des images, étape à nos yeux décisive de l’élaboration d’une œuvre.

On l’aura compris, non pas décisive dans son aspect documentaire, mais bien dans la dimension dramaturgique de la création d’images dans le spectacle vivant.

Ce n’est pas au gré des vagues de Polynésie que nous nous proposons de le faire, mais dans le flot de la circulation urbaine, au beau milieu d’un carrefour ou d’une place publique, ou même dans un théâtre, enfin là où nous aurons installé notre grand chevalet.

Notre musique, jouée en direct, ainsi que les voix de notre récitante et de nos peintres eux-mêmes remplaceront le bruit du ressac et la plainte du vent dans les cocotiers, qui devaient constituer le fond sonore de l’activité de Gauguin.

