Thionville Moselle Thionville Un spectacle historique, comique et dramatique en 14 tableaux d’Éric Goubert avec les élèves et les professeurs du Conservatoire. Avec :

Nathan Leclerc, Arthur

Maïwenn Le Saint, Carole

Tristan Praet, Victor

Emanuel Bémer, L’Historien Orchestre Symphonique du Conservatoire, direction Pierre Trimbur

Les ateliers et ensembles instrumentaux du Conservatoire Arthur a visité la Tour aux Puces. Il raconte cette aventure à Carole et Victor. Le guide aurait évoqué un puits magique, des corbeaux menaçants, un chevalier en armure, des griffes de dinosaures sur les murs… ! ? Pas sûr ; ou pas tout à fait. Heureusement, l’Historien est

Entrée libre sur réservation au Théâtre info@theatre-thionville.fr +33 3 82 83 01 24 https://www.theatre.thionville.fr/

