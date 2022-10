Spectacle : la terres est- elle encore bleue ? – A partir de 5 ans Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistre

Plonéour-Lanvern

Spectacle : la terres est- elle encore bleue ? – A partir de 5 ans Plonéour-Lanvern, 25 novembre 2022, Plonéour-Lanvern. Spectacle : la terres est- elle encore bleue ? – A partir de 5 ans

Salle polyvalente Plonéour-Lanvern Finistre

2022-11-25 18:00:00 – 2022-11-25 Plonéour-Lanvern

Finistre Plonéour-Lanvern Spectacle de sensibilisation à la problématique des déchets et du suremballage, sur réservation. animateur.enviro@cchpb.com +33 6 73 86 64 71 Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Salle polyvalente Plonéour-Lanvern Finistre Ville Plonéour-Lanvern lieuville Plonéour-Lanvern Departement Finistre

Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploneour-lanvern/

Spectacle : la terres est- elle encore bleue ? – A partir de 5 ans Plonéour-Lanvern 2022-11-25 was last modified: by Spectacle : la terres est- elle encore bleue ? – A partir de 5 ans Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 25 novembre 2022 Finistre Plonéour-Lanvern Salle polyvalente Plonéour-Lanvern Finistre

Plonéour-Lanvern Finistre