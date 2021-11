[SPECTACLE] LA TERRE DANS LE DOS Gare Saint Sauveur, 14 novembre 2021, Lille.

[SPECTACLE] LA TERRE DANS LE DOS

Gare Saint Sauveur, le dimanche 14 novembre à 18:30

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Depuis plus d’un an, l’artiste Coëstre, collecte et assemble des histoires de Mineurs Non Accompagnés retraçant leurs expériences de vie en un seul et même récit. Durant cette performance inédite, Coëstre, Verlatour et Noir Tartare se feront les porte-paroles en livrant ces récits sans ambages, frontaux, et factuels : des épreuves aux enseignements, en passant par les rêves et les souffrances des parcours de migration. Les sons électro de Verlatour et les animations visuels (VJing) de Noir-Tartare viendront mettre en image ces récits poignants et forts nous permettant d’appréhender, comprendre et de ne pas oublier ce que signifie avoir « La Terre dans le Dos ». Organisé par DMT Cie Métro ligne 2 Lille Grand Palais / V’Lille station Boulevard Louis XIV

Gratuit sur inscription

Laissez-vous emporter dans des récits de vie bruts et authentiques de jeunes migrants.

Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille Lille-Centre Nord



2021-11-14T18:30:00 2021-11-14T19:30:00