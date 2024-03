Spectacle- La tente d’Edgar Rothonay, samedi 8 juin 2024.

Spectacle- La tente d’Edgar Rothonay Jura

Spectacle « la tente de d’Edgar » le 08 juin à 17h00 à Rothonay, à partir de 5 ans.

Une tente à roulettes venue d’ailleurs… Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasques.

Ça grince, ça cliquette, ça grogne… L’irréel s’invite chez vous !

Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans son entre-sort et vous extorque un moment d’attention contre un détour de magie dans son manège burlesque.

D’envolées mystiques en réparties caustiques, il fait danser les cartes à coup de fouet, vous tire les pièces du nez pour vous les revendre en tranche d’impossible.

Entre paris impossibles, arnaques, faux ratés et vraies performances, Edgar vend la mèche, tout en ayant pris soin de l’allumer avant, pour nous mener vers ce petit coin de notre tête où tout reste possible. Avec son personnage loufoque, pas franchement délicat mais véritablement attachant, Stéphane Amos mêle jeu d’acteur et improvisation burlesque à travers une magie théâtralisée.

Tarif libre, à partir de 3 eruos. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 17:00:00

fin : 2024-06-08 18:00:00

Centre du village

Rothonay 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldes4hameaux@gmail.com

L’événement Spectacle- La tente d’Edgar Rothonay a été mis à jour le 2024-03-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE