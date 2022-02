Spectacle « La Tendresse » Redon, 4 mars 2022, Redon.

Spectacle « La Tendresse » Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon

2022-03-04 – 2022-03-04 Théâtre Le Canal Place du Parlement

Redon Ille-et-Vilaine

Ce spectacle aborde la construction de la masculinité. De jeunes hommes originaires de différents horizons géographiques et sociaux s’expriment à travers la parole et la danse. Quels sont les impératifs de la virilité quand on vient de banlieue, de classe moyenne, de zones rurales ? Y a-t-il des imaginaires communs du masculin qui recoupent les classes et les communautés ? Peut-on y déroger ? Et… que signifierait « être un mec bien » aujourd’hui ?

