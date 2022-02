Spectacle – La Symphonie des chauves-souris Carrouges, 15 juillet 2022, Carrouges.

Spectacle – La Symphonie des chauves-souris

2022-07-15

Carrouges

Les chauves-souris sont des êtres mal-aimés en occident et c’est pourquoi les experts du B.A.T.S., «Bureau animiste de transfert de signes», se sont penchés sur elles pour combattre nos peurs culturelles et expérimenter une communion avec la nature.

Pour ce faire, l’équipe du B.A.T.S. dispose d’une bat-box (un micro récepteur) qui transforme les ultrasons émis par les chauves-souris en sons audibles pour l’oreille humaine, et un micro qui transforme les paroles, les chants et la musique en ultrasons.

Un récepteur, un émetteur, des fréquences de part et d’autre : le dialogue peut s’instaurer, la symphonie commencer…

Entre éthologie, philosophie, musique, poésie et humour, la Symphonie des chauves-souris est une veillée à la tombée du jour qui propose à tous les publics une expérience réelle en lien avec les chauves-souris de la Maison du Parc. Spectacle proposé par la Compagnie Mycélium.

