Spectacle « La serpillère de Monsieur Mutt » Morizès, 22 janvier 2023, Morizès Morizès.

Spectacle « La serpillère de Monsieur Mutt »

Foyer rural Morizès Gironde

2023-01-22 – 2023-01-22

Morizès

Gironde

Morizès

4.5 4.5 EUR Spectacle vivant et dansant.

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du balai… c’est la vie de la

serpillère Mutt.

Et après tout, chacun à sa place. Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la voilà l’égale de la Joconde, ou

du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec nous, tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête, attend… nous attend dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses. L’art peut être partout. Il suffit d’un pas de côté, d’un regard un peu différent, pour que les choses ne restent pas à leur place et que les moutons dansent.

