Spectacle La Sauvageonne – Mig Penn Gouez Moëlan-sur-Mer, 8 avril 2022, Moëlan-sur-Mer.

Spectacle La Sauvageonne – Mig Penn Gouez Rue de Pont-Ar-Laer Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 21:30:00 Rue de Pont-Ar-Laer Médiathèque l’Ellipse

Moëlan-sur-Mer Finistère

Mig aime courir pieds nus dans les chemins creux,sentir la chaleur du soleil sur sa peau, sentir le vent dans ses cheveux.

Une simple feuille de laurier – qui chante – est pour elle cadeau plus précieux que bijoux, or et argent… alors pourquoi ne pas épouser un ours ?!

C’est une femme libre, volontaire et courageuse que rien n’arrêtera pour retrouver son bien-aimé.

Son histoire est une histoire de secret, de malédiction, de promesse, de persévérance et d’amour.

Création soutenue par Quimperlé-communauté

bibliotheque-moelan@wanadoo.fr +33 2 98 39 75 39

