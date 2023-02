Spectacle la saison verte: au profit de la création de jeunes artistes iraniens déracinés Salon Honnorat de la Cité internationale universitaire de Paris, 25 mars 2023, Paris.

Le samedi 25 mars 2023

de 18h00 à 20h30

. gratuit

L’intégralité des recettes de ce spectacle exceptionnel servira à financer une résidence estivale de création destinée à des artistes iraniens déracinés, accueillis en résidence artistique à la Cité internationale universitaire de Paris dans le cadre de la deuxième édition de la Bourse Habib Sharifi. Les œuvres qui seront présentées lors de ce spectacle ont été conçues par les quatre lauréats de la première résidence artistique organisée par l’association Gondishapour et accueillie à la Cité internationale universitaire de Paris pendant l’été 2022.

Depuis plus de 3000 ans, les peuples du bassin civilisationnel iranien chantent l’équinoxe vernal dans le faisceau des antiques traditions de cette région. À la faveur de l’annuelle renaissance que nous promet la nature, couverte du blanc virginal des fleurs des cerisiers et de la baptismale humidité des étendues d’herbe soyeuses, l’association Gondishapour, engagée dans le rayonnement international de la culture persane, nous invite à un voyage dans l’intériorité de la contemplation poétique, alors que sous nos yeux le printemps tisse les premières ébauches de la rémanence du désir et de la vitalité

Depuis 2022, à travers le programme de la Bourse Habib Sharifi, la Cité internationale universitaire de Paris et l’association Gondishapour ont convenu d’un programme pluriannuel de coopération visant à la création de projets artistiques, tout en accueillant les artistes dans un cadre favorable à la création, à l’expérimentation et à la recherche musicale et poétique avec un accès privilégié aux studios de musique et aux facilités sportives du campus.

La Cité internationale universitaire de Paris occupe une place singulière dans le paysage culturel parisien. Elle dispose d’un environnement propice à la création et au rayonnement des arts. Projets artistiques et écologiques collaboratifs foisonnent sur le campus, qui devient alors laboratoire culturel et artistique, un lieu d’accueil des artistes internationaux en exil ou à la recherche d’un lieu inspirant.

« La saison verte », c’est ainsi que le poète franco-iranien Habib Sharifi nomme la résurgence diurne de la Nature, et qu’il intitule l’une de ses compositions, où il appelle avec chaleur son hirondelle délivrée de l’éclipse hivernale, qui prend son envol telle le Simorgh, ce phénix millénaire surgi du feuillage de l’Arbre du Savoir qui par sa présence annonce la bonne fortune, la fertilité et l’abondance. La saison verte, c’est l’éternel retour, l’épreuve gracieuse de ce qui était et s’impose inlassablement comme pour nous dévoiler la ténacité de racines que l’on croit fauchées, et rappelle à la permanence de ce qui nous définit malgré les entraves, la perte et l’exil.

Pour célébrer le nouvel équinoxe de printemps, alors que scintille encore la blancheur de Norouz, l’association Gondishapour nous convie à la représentation exceptionnelle des lauréats de la Bourse Habib Sharifi, rassemblés dans leur diversité et leur singularité pour la conception d’un spectacle en hommage aux vers de La saison verte. Une communauté hétéroclite de quatre jeunes artistes s’accorde à la sensibilité persane et à l’imaginaire oriental dans une floraison onirique faite de conte musical, de lied passionné, de cinéma contestataire et d’oraisons élégiaques, réunis dans une traversée commune et protéiforme du déracinement et du manque.

Comment extraire de cette amoureuse bagatelle la minéralité d’une identité iranienne qui tient à s’adresser au Monde ? Comment déployer depuis cette humble esquisse impressionniste une ambitieuse fresque transdisciplinaire ? Comment concilier enracinement dans le cœur du matériau originel et impétueuses velléités de liberté artistique ? Comment proposer la singularité de son univers tout en s’imprégnant d’une sensibilité tutélaire ? Ce sont là les inéluctables problématiques auxquelles furent confrontés les épatants lauréats de la Bourse Habib Sharifi dans la perspective de leur adaptation scénique de La saison verte.

Salon Honnorat de la Cité internationale universitaire de Paris 17 Boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact : contact@gondishapour.fr
https://www.helloasso.com/associations/gondishapour/evenements/spectacle-vivant-la-saison-verte

