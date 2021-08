Valence Valence Drôme, Valence Spectacle “La rose des vents” – Valence en Gastronomie Festival Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle “La rose des vents” – Valence en Gastronomie Festival Valence, 10 septembre 2021, Valence. Spectacle “La rose des vents” – Valence en Gastronomie Festival 2021-09-10 19:30:00 – 2021-09-10 MPT Basse Ville 23 rue Pêcherie

Valence Drôme De la marmite au violoncelle, la musicienne Noémi et le chef Emmanuel vous emmènent à Marseille, capitale de la bouillabaisse, pour un spectacle déroutant, savoureux mélange d’histoires et de cultures. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse MPT Basse Ville 23 rue Pêcherie Ville Valence lieuville 44.93205#4.88669