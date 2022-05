SPECTACLE – LA RONDE MERVEILLEUSE DES CONTES MAROCAINS Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pougne-Hérisson

SPECTACLE – LA RONDE MERVEILLEUSE DES CONTES MAROCAINS Pougne-Hérisson, 24 juillet 2022, Pougne-Hérisson. SPECTACLE – LA RONDE MERVEILLEUSE DES CONTES MAROCAINS NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

2022-07-24 – 2022-07-24 NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Le Nombril du Monde accueille halima Hamdane pour un voyage au cœur du Maroc et de ses contes populaires ! Des histoires transmises de génération en génération, qui sortent d'une bouche pour les dire à une oreille, comme une ronde sans fin. Un petit garçon, rêvant de devenir magicien, doit se confronter au plus terrible des sorciers. Une femme met au monde un enfant aussi petit qu'un pois chiche, mais si intrépide que ses aventures lui donnent la réputation d'un géant. Un capricieux refuse de manger une purée préparée avec amour et s'en mordra les doigts… Tout public à partir de 5 ans – En partenariat avec l'URFR Moulin du Marais à Lezay.

6 EUR

