Spectacle : La Revue Scoute 2022 Saverne, 8 avril 2022, Saverne.

Spectacle : La Revue Scoute 2022 Saverne

2022-04-08 – 2022-04-08

Saverne Bas-Rhin Saverne

EUR « En 2022, on a compris la leçon : la folle embarcation de la société de consommation va s’écrabouiller lamentablement contre la muraille de la révolution climatique, si l’on y prend garde. Adieu donc la folie des grandeurs, le mondialisme, la croissance exponentielle, les hautes technologies, les terres rares et la 6G. C’est un monde nouveau qui s’offre à nous, empli de sagesse, de raison, de modération et répondant enfin à la maxime célèbre de nos ancêtres latins « in medio stat virtus ».

Car oui, la vertu est dans le mitan et la Revue Scoute, toujours et encore visionnaire, prendra les devants de cet élan décroissant. Adieu donc les jeux de lumières somptuaires et énergivores, les musiques électro amplifiées, les projections hologrammées. C’est le grand retour de la bougie, de la chandelle et de l’harmonica. Que des choses simples et naturelles.

+33 3 88 01 80 40

Saverne

