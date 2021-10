Spectacle “La révolte des déchets” Castets, 6 novembre 2021, Castets.

Spectacle “La révolte des déchets” 2021-11-06 11:00:00 – 2021-11-06 12:00:00 Espace Emile Vignes 97 rue des arts

Castets Landes Castets

Spectacle jeune public à partir de 4 ans.

Portés par des vents violents, des déchets venant de toute l’Europe se retrouvent propulsés sur une plage landaise, et s’agglomèrent, jusqu’à former de curieux personnages…

Seuls, abandonnés à leur sort, ils décident d’agir et de se révolter !

Ce conte écolo-magique allie théâtre d’objets et lectures théâtralisées.

Par Sylvie Batby de la Marge Rousse.

Durée : 40 mn environ

Informations au 05 58 89 47 56.

+33 5 58 89 47 56

© CLNT

dernière mise à jour : 2021-10-18 par Côte Landes Nature Tourisme