Spectacle "La Révérence" Bellac, 23 novembre 2021

2021-11-23 20:00:00

Bellac A 20h au Théâtre du Cloître – rue Lafayette. Tarifs : 17€ plein – 14€ partenaire – 12€ réduit – 5€ solidaire et junior (- de 18 ans). Sur réservation. Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr

Théâtre par le Collectif La Poursuite. Tout public – dès 15 ans. Durée 1h30.

Traduction de l’italien « Inchino », la révérence est la manœuvre des paquebots de croisière qui s’approchent au plus près des côtes pour offrir aux touristes un spectacle à couper le souffle. Et c’est ce qui provoqua la catastrophe du Concordia en 2012 sur les côtes de l’île italienne du Giglio. Tissant une fiction à partir des fils de la réalité, Hala Ghosn et son équipe d’acteurs, auteurs, vidéastes et musiciens nous plongent corps et âme dans cette tragédie hors du commun. À travers de ce drame et des multiples événements qui l’ont suivi, ils interrogent la notion de responsabilités individuelles et collectives et notre capacité à accueillir un événement dans sa complexité.

info@theatre-du-cloitre.fr +33 5 55 60 87 61

