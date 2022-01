SPECTACLE « LA REVANCHE DU TERROIR » Fresnay-sur-Sarthe, 5 mars 2022, Fresnay-sur-Sarthe.

8 EUR L’histoire vraie et drôle d’un jeune agriculteur qui part faire du théâtre à Paris. À travers une multitude de personnages cocasses, tous plus vrais que nature, Jean-Baptiste confronte le monde rural au milieu parisien sans concession et sans prendre parti !

Le samedi 5 mars à 20h30.

Tarifs : 8€ adultes / 5€ enfants (moins de 12 ans).

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles – bureau de Fresnay-sur-Sarthe.

Billetterie UNIQUEMENT à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone, aucune réservation ne sera prise par mail ou via les réseaux sociaux.

+33 2 43 33 28 04

