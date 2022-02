Spectacle “la répétition” Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Espace Simone Signoret, le mercredi 29 juin à 20:30

_Une troupe répète un spectacle sous la direction d’un metteur en scène un peu farfelu mais autoritaire. Est-ce que la répétition pourra aller jusqu’à son terme._

5€ / theatrefurieux@gmail.com / / pass vaccinal sur réservation

L’Atelier Théâtre Furieux vous invite à découvrir ” la répétition”, le spectacle de la troupe confortablement installé à l’espace l’espace Simone Signoret. Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon Gironde

2022-06-29T20:30:00 2022-06-29T23:00:00

