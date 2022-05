Spectacle La recette du bonheur Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Gastes Landes Gastes EUR 0 0 Seule-en-scène burlesque et satirique, à l’univers joyeusement loufoque, sur la quête effrénée du bonheur en occident. Catherine Van Der Glitter, experte en développement personnel aussi excentrique qu’egocentrique, nous livre les secrets de son best-seller ” La Recette du Bonheur ” lors d’une master class joyeusement déjantée, quand soudain tout dérape. Épuisée par son rythme de vie effréné, notre guru craque. Pour se ressaisir elle embarque alors le public dans une création vocale et corporelle aussi loufoque qu’entrainante. Une invitation à savourer le bonheur là où on ne l’attend pas. Auteur : Lucie Pascutto, Benoit Garat

Artiste : Lucie Pascutto

Metteur en scène : Catherine Vaniscotte Tout public à partir de 10 ans.

+33 5 58 78 20 96





