SPECTACLE : LA QUICHE EN CINQ ACTES Haspelschiedt, 1 août 2021-1 août 2021, Haspelschiedt.

Haspelschiedt Moselle Haspelschiedt

Spectacle proposé dans le cadre du festival « Il été une fois » par la compagnie Azimuts.

Avec une certaine condescendance, Anne-So et Jean-Bapt veulent jouer au plus près des vrais gens qui. En vérité, ils ont quelque peu du mal à trouver du travail à la capitale et sont en manque d’aventure, qu’ils espèrent trouver dans la France du terroir, authentique, du goût vrai. Non sans manque d’inventivité, ces deux cuisto-tragicomédiens vont pétrir la pâte en jouant Molière, battre les œufs en jouant Corneille, mettre la quiche au four en jouant Shakespeare. Une aventure entre(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises.

Annulé en cas de pluie.

