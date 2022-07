SPECTACLE : LA QUICHE EN 5 ACTES Sarreguemines, 7 août 2022, Sarreguemines.

SPECTACLE : LA QUICHE EN 5 ACTES

125 avenue de la Blies Moulin de la Blies Sarreguemines Moselle Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies

2022-08-07 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-07 15:50:00 15:50:00

Compagnie Azimuts.

Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche lorraine et le théâtre classique ? A priori non et pourtant … non sans manque d’inventivité, deux cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte en jouant Molière, battre les oeufs en jouant Corneille, mettra au four la quiche en jouant Shakespeare. Une aventure ente(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises.

Réservation conseillée auprès du musée (dans la limite des places disponibles).

museum@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 50 https://www.sarreguemines-museum.eu/

