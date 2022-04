Spectacle – La queue des animaux Musée du vieux château – musée d’art naif, 14 mai 2022 19:00, Laval.

Nuit des musées Spectacle – La queue des animaux Musée du vieux château – musée d’art naif Samedi 14 mai, 17h00, 19h00

Dans un passé lointain, les animaux n’avaient pas de queue. Le roi lion décida dans son infini sagesse d’en faire la distribution. Mais comme pour chaque conte rien ne se passe comme il se doit.

Association – Adapei53

17h et 19h

Durée : 15 mn

Tout public, à partir de 4 ans

L ‘Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin…), ainsi que les brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970.

Saturday 14 May, 17:00, 19:00

¿Lo sabías? En el pasado lejano, los animales no tenían cola. Hace tanto tiempo que nuestro querido amigo naturalista Darwin nunca lo supo. Solo algunos cuentos africanos transmitidos hasta nuestros días nos han permitido descubrir esta fabulosa historia. El rey león, al ver sufrir a sus súbditos por no tener cola, decidió en su infinita sabiduría hacer la distribución. Pero como con todos los cuentos, nada sucede como debería.

Asociación – Adapei53

17h y 19h

Duración: 15 minutos

Todo público, a partir de 4 años

Sábado 14 mayo, 17:00, 19:00

Place de la Trémoille, 53000 Laval 53000 Laval Pays de la Loire