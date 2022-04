Spectacle – La queue des animaux Musée du vieux château – musée d’art naif Laval Catégories d’évènement: Laval

Le saviez-vous ? Dans un passé lointain, les animaux n’avaient pas de queue. Il y a si longtemps que notre cher ami naturaliste Darwin n’en su jamais rien. Seuls certains contes africains transmis jusqu’à nous jours nous ont permis de découvrir cette fabuleuse histoire. Le roi lion voyant ses sujets souffrir de n’avoir pas de queue décida dans son infini sagesse d’en faire la distribution. Mais comme pour chaque conte rien ne se passe comme il se doit. Association – Adapei53 17h et 19h Durée : 15 mn Tout public, à partir de 4 ans Dans un passé lointain, les animaux n’avaient pas de queue. Le roi lion décida dans son infini sagesse d’en faire la distribution. Mais comme pour chaque conte rien ne se passe comme il se doit. Musée du vieux château – musée d’art naif Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval Mayenne

