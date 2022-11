SPECTACLE – LA PRINCESSE QUI PLEURAIT Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SPECTACLE – LA PRINCESSE QUI PLEURAIT Metz, 3 décembre 2022, Metz. SPECTACLE – LA PRINCESSE QUI PLEURAIT

4 rue Théodore de Gargan L’AGORA Metz Moselle L’AGORA 4 rue Théodore de Gargan

2022-12-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-03

L’AGORA 4 rue Théodore de Gargan

Metz

Moselle Tout là-haut, dans le royaume du Nord, là où l’été est un jour sans fin et l’hiver une nuit perpétuelle, vivait un roi riche, juste et généreux. Ce roi était très malheureux : sa fille unique, Ludmilla, pleurait sans jamais s’arrêter… Ce conte folklorique est raconté et mis en scène par les jeunes élèves des classes de violoncelle, flûte traversière et théâtre du conservatoire. http://servicesauxpublics@mairie-metz.fr/ BIBLIOTHÈQUE

L’AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Metz Moselle L'AGORA 4 rue Théodore de Gargan Ville Metz lieuville L'AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

SPECTACLE – LA PRINCESSE QUI PLEURAIT Metz 2022-12-03 was last modified: by SPECTACLE – LA PRINCESSE QUI PLEURAIT Metz Metz 3 décembre 2022 4 rue Théodore de Gargan L'AGORA Metz Moselle Metz Moselle

Metz Moselle