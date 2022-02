Spéctacle – la Princesse qui n’aimait pas Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

Spéctacle – la Princesse qui n'aimait pas MJC d'Aÿ 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne

2022-02-23

C'est l'histoire d'une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise, conseillers et ministres, cuisiniers et garagiste, tout le monde l'affirmait : il fallait la marier ! On fit venir les princes des environs, aucun ne trouva grâce à ses yeux, ceux des royaumes voisins, rien non plus, ceux de toute la galaxie … Rien … Aucun prince, du plus modeste au plus flamboyant ne fit battre le cœur de cette princesse.

