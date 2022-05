Spectacle – La princesse est malade / P’tits Bouts & Cie Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Champlitte Catégories d’évènement: Champlitte

Haute-Saône

Spectacle – La princesse est malade / P’tits Bouts & Cie Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques, 4 juin 2022, Champlitte. Spectacle – La princesse est malade / P’tits Bouts & Cie

Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques, le samedi 4 juin à 15:00

La princesse est malade, avale des cachets, prends des médicaments que l’on dit surpuissants, mais rien n’y fait. Ni les docteurs, ni le prince ne peuvent la secourir. Le roi se désespère, il ne sait plus que faire. La reine parcourt les chemins, va chez les gens, demande conseil, et enfin se retrouve au fin fond du royaume qui la mènera… à un petit jardinier. Un conte écologique d’une actualité poignante que l’on vous recommande évidemment !

Entrée libre. Gratuit.

Une princesse malade, des médecins qui ne peuvent rien y faire. Et si le jardinier était le seul à détenir la solution ? Un conte écologique pour s’émerveiller des pouvoirs d’une nature à préserver ! Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Rue des Lavières, 70600 Champlitte Champlitte Champlitte Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champlitte, Haute-Saône Autres Lieu Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Adresse Rue des Lavières, 70600 Champlitte Ville Champlitte lieuville Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Champlitte Departement Haute-Saône

Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Champlitte Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champlitte/

Spectacle – La princesse est malade / P’tits Bouts & Cie Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques 2022-06-04 was last modified: by Spectacle – La princesse est malade / P’tits Bouts & Cie Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques 4 juin 2022 Champlitte Jardin pédagogique du Musée Départemental des Arts et Techniques Champlitte

Champlitte Haute-Saône