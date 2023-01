Spectacle : La poutine de Jeanine Mont, 18 février 2023, Mont Mont.

Spectacle : La poutine de Jeanine

Rue du Vieux-Mont Salle des fêtes Mont Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Rue du Vieux-Mont

2023-02-18 – 2023-02-18

Salle des fêtes Rue du Vieux-Mont

Mont

Pyrénées-Atlantiques

Mont

EUR 0 Par la cie Tombé du Ciel.

La « poutine » est un plat traditionnel québécois, toute ressemblance avec un chef d’état impérialiste est purement fortuite ! Ce spectacle raconte la vie de deux femmes immigrées Fatou et Janine. Un questionnement en miroir sur l’immigration aujourd’hui vécue en France et aux USA et les discriminations, sous l’angle de l’alimentation et de la cuisine. Le tout saupoudré de musique et de bons plats préparés en direct. Attache ta tuque, on décolle pour le Québec !

Par la cie Tombé du Ciel.

La « poutine » est un plat traditionnel québécois, toute ressemblance avec un chef d’état impérialiste est purement fortuite ! Ce spectacle raconte la vie de deux femmes immigrées Fatou et Janine. Un questionnement en miroir sur l’immigration aujourd’hui vécue en France et aux USA et les discriminations, sous l’angle de l’alimentation et de la cuisine. Le tout saupoudré de musique et de bons plats préparés en direct. Attache ta tuque, on décolle pour le Québec !

Le MIX

Salle des fêtes Rue du Vieux-Mont Mont

dernière mise à jour : 2023-01-20 par