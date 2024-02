Spectacle La poussière du chemin Polisot, dimanche 11 février 2024.

Spectacle La poussière du chemin Polisot Aube

L’Aiguillage vous propose une matinée spectacle avec Sylvain Gagnier.

Spectacle de contes et de musiques tout public à partir de 4 ans.

Durée 50 minutes.

Le monde me semble trop injuste, allons donc voir ailleurs .

Une petite taupe se révolte trop de bruit, trop d’égoïsme. Elle décide d’aller voir ailleurs, voir si le monde est plus beau, plus juste, et plus silencieux. Il est temps d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs …

Après bien des déconvenues, elle apprendra à voir le bon côté des choses et à découvrir la vraie nature de ses amis. Sa quête va l’amener à découvrir de nouveaux pays, traverser les pôles et les déserts, voyager en Afrique, en Asie et rencontrer de nouveaux amis… Tout en musique.

Petite Taupe est tentée de s’exiler et l’ennui la guette. Heureusement elle découvrira la force de l’amitié et de la solidarité. C’est une invitation au voyage en toute liberté, où seules comptent la rencontre et l’envie d’écouter à chacun sa façon…

Des histoires, des chansons à écouter, à chanter, à danser et à rêver les oreilles grandes ouvertes !

Et tout le monde peut participer.

Réservations indispensables, les places sont limitées. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:00:00

fin : 2024-02-11

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est contact@assoquaidesarts.fr

