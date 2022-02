Spectacle La Poule des Sables Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognes Bouches-du-Rhône Rognes “Une femme assise.

Elle égraine ses souvenirs, se raconte aux âges de sa vie, dit ses voyages imaginaires, la mer, la banquise, les terres brûlées.

Elle donne à entendre une parole intense et intime.

Une plongée dans le “je” féminin qui entre en résonance avec les émotions particulières de chaque spectateur.

Trois artistes donnent vie à ce récit.

Trois actrices pour les différents âges de la vie.

Une toute jeune femme danse, joue avec son corps, se rebelle avec lui, communique avec lui.

Une femme du milieu de l’âge chante, elle a la maîtrise du souffle.

Une vieille femme a encore ses mots pour dire qu’elle existe.

