[Spectacle] La poubelle histoire du Monde

[Spectacle] La poubelle histoire du Monde, 18 juillet 2022, . [Spectacle] La poubelle histoire du Monde



2022-07-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-18 Par l’atelier du Sous Sol.

Avec un conteur à musique et une imagination vagabonde, un drôle de balayeur fait son cirque : La Poubelle Histoire du Monde ! Histoire d’une poubelle merveilleuse, de rêves enfouis qu’il dépoussière. Le pianiste s’appelle Chico, la musique est dans la salle… Poésie en bric à brac majeur !

Réservation obligatoire. Restauration légère à partir de 19h. Par l’atelier du Sous Sol.

