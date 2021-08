Quintin Quintin Côtes-d'Armor, Quintin Spectacle – La Pomme Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Spectacle – La Pomme Quintin, 13 août 2021, Quintin. Spectacle – La Pomme 2021-08-13 19:00:00 – 2021-08-13 20:00:00 Rue des Carmes Parc Roz Maria

Quintin Côtes d’Armor Spectacle de main à main.

Ensemble, elles se provoquent, se chamaillent, se font des blagues, sans jamais s’empêcher de rester complices.

