Spectacle "La poétique de l'instable" de la compagnie Arcosm
Boqueho
Catégories d'évènement: Boqueho

Côtes-d'Armor

2022-03-24

2022-03-24 – 2022-03-24

Boqueho Côtes d’Armor Boqueho Dans le cadre du festival Leff Dance du 23 au 26 mars. Entre théâtre onirique et rêverie dansée, cette pièce, emmenée par une énergie communicative et un univers expressif, interpelle le spectateur, qu’il soit petit ou grand.

A partir de 6 ans – Durée : 30 min

Réservation conseillée Lieux et dates des représentations à 19h :

– 24 mars – Boquého – salle des fêtes

