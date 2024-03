Spectacle – La plus belle des poubelles Galerie Chapleau Le croisic, mercredi 28 août 2024.

Mercredi 28 août, 11h00
Galerie Chapleau

Début : 2024-08-28T11:00:00+02:00 – 2024-08-28T21:00:00+02:00

Fin : 2024-08-28T11:00:00+02:00 – 2024-08-28T21:00:00+02:00

C’est l’histoire d’un vagabond qui trimbale son chariot de détritus un peu partout et qui ramasse au hasard de son chemin tout ce qu’il trouve par terre. Une sorte de personnage fantaisiste, mi-clown, mi-clochard. On découvre un homme qui se joue des objets, qui les détourne et s’en amuse, s’inventant des histoires drôles ou tristes mais toujours empruntes de poésie. Et puis vient le moment de la métamorphose du chariot : l’ouverture de cette grosse poubelle ambulante. Un moment magique où l’on découvre petit à petit un somptueux castelet baroque et scintillant composé entièrement de détritus et d’objets savamment disposés. Dès lors, on comprend que notre personnage est un artiste farfelu et qu’il est l’heure pour lui d’entrer en scène.

A partir de 4 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic.

Galerie Chapleau
6 rue Jules Ferry
44490 Le croisic
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 23 00 70
officedetourisme@lecroisic.fr
http://www.tourisme-lecroisic.fr

