Spectacle La Planète merveilleuse du Père Noël Kirrwiller

2021-11-27 – 2021-12-30

Kirrwiller Bas-Rhin Kirrwiller EUR Mais où sommes-nous ? En Laponie dans le grand froid ? Direction Pôle Nord ?Chemin des cristaux magiques ? Ou refuge de l’ours polaire ? Les étoiles par milliers brillent sur cette planète où s’affairent tous les lutins du Père Noël. Au clair de lune une danse magique est organisée sur la banquise avec beaucoup d’amis. Mais où sommes-nous ? En Laponie dans le grand froid ? Direction Pôle Nord ?Chemin des cristaux magiques ?

+33 3 88 70 71 81

