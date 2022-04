Spectacle “La petite histoire” par la Cie Hautblique Maison Folie Wazemmes, 7 avril 2022, Lille.

Spectacle “La petite histoire” par la Cie Hautblique

Maison Folie Wazemmes, le jeudi 7 avril à 20:00

[THEATRE] Durée 1h15 A partir de 13 ans. Condamnés à errer éternellement, les fantômes de la mère de Roméo Montaigue et le père de Juliette Capulet reviennent aux sources de la tragédie shakespearienne. Ils questionnent les haines ancestrales à l’origine du drame et expriment toute la culpabilité qu’ils ressentent face à la perte de leurs enfants. Entre moments comiques et instants graves. Ils tenteront de dire l’essentiel: l’amour impossible de deux adolescents que leurs familles opposent, la haines absurde entre bandes rivales, la force de deux être épris de liberté. Ils parleront également de l’adolescence, cet espace étrange qui marque une rupture parfois brutale entre les adultes en devenir et leur famille. La metteuse en scène Florence Bisiaux jongle sensiblement entre le texte d’Eugène Durif, les mots de Shakespeare et des sujets d’actualité. En proposant une nouvelle écriture du mythe, “La petite histoire” requestionne le processus de construction de soi. _Mise en scène : Florence Bisiaux_ _Avec Séverine Ragaigne dans le rôle de Montaigue Olivier Brabant dans le rôle de Capulet_ _Musique : Guillaume Bachelé_ _Scénographie : Pierre Yves Aplincourt et Florence Bisiaux_ _Création Lumière : Claire Lorthioir_ _Régie lumière : Ophélie Billebeau_ _Costumes : Gwenaelle Roué_ _Regard mouvement : Cyril Viallon_ _Travail de projection photo et photos spectacle : Simon Gosselin_ _Régie son: Valentin Cailleret ou Pierre Yves Aplincourt_ A partir de 12 ans.

Une réécriture contemporaine du mythe “Roméo et Juliette” .

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord



2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:15:00